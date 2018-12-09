2018-12-09T21:18:13+03:00
Политика

Лавров объяснил, чем ОДКБ, ЕАЭС и СНГ отличается от НАТО

По словам главы МИД РФ, полный консенсус в североатлантическом альянсе обеспечивается не партнерским подходом, а диктатом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В отличии от НАТО в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Содружестве Независимых Государств (СНГ) не используются угрозы и политика навязывания своих условий, а единство мнений обеспечивается партнерским подходом. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас в нашем общем "доме" ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов, скажем, Североатлантического альянса, нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем", - подчеркнул глава ведомства.

При этом он отметил, что в НАТО всегда есть некое меньшинство, которое всегда готово слушать "старшего товарища". Всех несогласных же просто убеждают, порой, с помощью угроз. По словам Лаврова, в СНГ, ОДКБ и ЕАЭМ такого никогда не было, поскольку все члены являются равноправными партнерами, передает агентство "Хабар".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава МИД РФ выразил обеспокоенность наращиванием сил североатлантического альянса на Балканах. Он подчеркнул, что проведение подобных разделительных линий провоцирует "дестабилизацию" ситуации в регионе.

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