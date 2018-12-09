В Мадриде прошел благотворительный забег Санта-Клаусов

СЕГОДНЯ 21:50 2018-12-09T21:51:01+03:00

Около 7 тысяч человек надели костюмы бородатого волшебника в поддержку больных раком людей [видео]

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В это воскресенье, 9 декабря, в Мадриде прошел традиционный благотворительный забег Санта-Клаусов.

В этом году участие в акции приняли около 7 тысяч человек. Люди надели на себя костюмы бородатого волшебника и пробежались по центральным улицам испанской столицы - от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна. По данным ABC, длина маршрута составила 5 км, при этом вместе со взрослыми "Санта-Клаусами" в забеге участвовали маленькие "эльфы". Дело в том, что многие дети тоже захотели поучаствовать в акции и примерили на себя зеленые наряды.

Маршрут, длина которого составила 5 км, пролегал по главным улицам городаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Таким образом они продемонстрировали свою поддержку больным онкологическими заболеваниями. Все собранные с мероприятия средства пойдут на помощь именно таким людям.

Сайт kp.ru писал о том, что 23 декабря 2018 года подобный забег состоится также в Москве на ВДНХ. По улицам столицы пробегутся неравнодушные россияне в костюмах Деда Мороза. Их взносы пойдут на помощь неизлечимо больным взрослым и детям.