Москвичей приглашают на благотворительный Забег Дедов Морозов, чтобы помочь хосписам

Стать Дедом Морозом этой зимой может каждый. И не просто надеть веселый красный костюм - но и подарить праздник тем, кто в нем больше всего нуждается.

23 декабря на ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов. Регистрация на него уже открыта. Забег уже в четвертый раз подряд проводит фонд помощи хосписам «Вера». Все взносы за участие в акции пойдут на помощь неизлечимо больным взрослым и детям.

- Конец декабря – время ожидания праздника и подарков. Мы хотим, чтобы таким оно было для всех – особенно для тех, кто неизлечимо болен, - говорят в фонде. - В прошлый раз на средства, полученные благодаря участникам Забега Дедов Морозов, фонд смог приобрести оборудование, средства по уходу, лекарства и подарки для неизлечимо больных детей из многих городов России.

Благотворительный забег - отличный повод встретить канун Нового года Фото: предоставлены пресс-службой фонда "Вера"

Участники смогут выбрать одну из двух дистанций – 5 и 10 километров. Искать красный костюм зимнего волшебника совсем не обязательно - их выдадут при регистрации на забег. А вот захватить отличное настроение и компанию друзей организаторы настоятельно рекомендуют. Только представьте: бежать в праздничной толпе Дедов Морозов - вместе ради доброго дела. Забег Дедов Морозов - это отличный повод собрать всю семью, друзей, коллег или даже устроить самое необычное свидание.

Для тех, кто готов собрать команду новогодних волшебников, организаторы придумали корпоративный билет на 3, 5, 10 и 15 участников.

На забег ежегодно собираются сотни неравнодушных людей Фото: предоставлены пресс-службой фонда "Вера"

КОГДА: 23 декабря, воскресенье, старт назначен на 11.00

ГДЕ: На территории ВДНХ. Карта забега будет опубликована до 1 декабря 2018 года на сайте, а также в группах в Фейбсуке и ВКонтакте. Адреса официальных страниц забега: , , .

РЕГИСТРАЦИЯ: Чтобы принять участие, нужно до 14 декабря зайти на сайт, зарегистрироваться и оплатить взнос. Стартовый взнос индивидуального участника на все дистанции - 1500 рублей.

Принять участие могут все желающие. Бегуны в возрасте от 14 лет и старше могут выбрать дистанцию 5 км, а от 18 лет и старше - дистанцию 10 км. Количество участников соревнования - 2000 человек.

После регистрации нужно будет получить комплект участника - куртку, штаны и шапку Деда Мороза, чип хронометража и стартовый номер. Получить комплект участника все, кто зарегистрировался на забег, смогут после 13 декабря в офисе фонда «Вера» у м. Смоленская - подробная информация придет на почту после регистрации.

Для тех, кто придет с командой друзей, организаторы подготовили специальный корпоративный билет Фото: предоставлены пресс-службой фонда "Вера"

КСТАТИ

Если вам очень нравится идея благотворительного забега фонда "Вера", но нет возможности выйти на дистанцию самому - не расстраивайтесь. Вы можете стать «Ленивым Дедом Морозом»! Для этого нужно сделать пожертвование в пользу фонда «Вера» на сайте забега. В благодарность вам пришлют сертификат Ленивого Деда Мороза и картинки для соцсетей, чтобы вы могли рассказать друзьям об этой акции.