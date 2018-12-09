Лавров обвинил США в препятствовании сохранению глобальной торговой системы

СЕГОДНЯ 21:56 2018-12-09T22:07:38+03:00

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Соединенные Штаты активно препятствуют сохранению глобальной торговой системы в рамках Всемирной торговой организации. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что сложившаяся торговая система будет оставаться открытой.

"Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил Североамериканскую зону свободной торговли, отказался от Транстихоокеанского партнерства. Что придет взамен, сказать очень трудно", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что в случае возникновения торгового противостояния между США и Китаем Россия будет действовать, основываясь на собственных интересах и интересах партнеров по Евразийскому экономическому союзу, передает агентство "Хабар".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лавров рассказал, чем отличается НАТО от других объединений, в частности, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.