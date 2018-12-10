Начинающие заемщики чаще всего выбирают автокредит и ипотеку

10 Дек. 08:24 2018-12-10T08:24:46+03:00

Каждый пятый заемщик без кредитной истории имеет крупный долг перед банком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Люди, которые не имеют кредитной истории, чаще других берут автокредиты и ипотеку. Доля таких заемщиков в обеспеченных кредитах превышает 18 процентов, как ни в одном другом сегменте. 18,45% заемщиков должны банку за автокредит, а 18,33 платят за ипотеку. Получается, каждый пятый новый клиент банка имеет крупный долг. Исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер» показало, что меньше всего россияне хотят начать кредитную историю с микрокредита до зарплаты — таких всего 3,6%.

А вот тех, кто открывает свою историю с кредитной карты 16, 72%. Еще меньше людей впервые просят у банков деньги наличными – 11,85%.

Эксперты объясняют такую статистику тем, что машину или жилье часто оформляют и без того обеспеченные люди, которые не прибегают к займам на покупки в повседневной жизни. Средняя позиция у кредитных карт объясняется тем, что банки не спешат предлагать этот проект всем клиентам. Карты оформляются для проверенных, либо зарплатников.

Что касается МФО, то здесь минимальный процент объясняется осторожностью кредитора. Давать в долг предпочитают только проверенным людям, заемщик без кредитной истории не очень интересен, так как увеличивает риск невозврата средств, пишет газета «Известия».

Ранее Минфин принял решение защитить должников от "черных коллекторов". Передавать долги разрешат только профессионалам, которые имеют лицензию на работу.