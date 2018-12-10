10 Дек. 14:18 2018-12-10T14:41:21+03:00

В Швейцарии посчитали неприемлемым отстранение России от участия в работе ПАСЕ. Фото: REUTERS

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В Швейцарии считают, что Россия имеет право на полноправное участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ее отстранение назвали неприемлемым. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совета кантонов (верхней палаты парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым.

Швейцарский политик уверен, что РФ был исключен из Совета Европы и его парламентской ассамблеи без каких-либо оснований.

Он также настаивает на том, что в период усиления напряженности в мире России и Швейцарии необходимо развивать двусторонние связи и укреплять взаимодействие в рамках международных организаций.

Ломбарди также отметил, что сотрудничество двух стран в Парламентской ассамблее ОБСЕ "остается очень интенсивным и продуктивным".

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ждать исключения из Совета Европы и сама выйдет из СЕ, если оппоненты в объединении будут настаивать на этом.