«Такой радости не доставим»: Лавров заявил, что Россия не будет ждать исключения из Совета Европы

16 Окт. 20:20 2018-10-16T20:20:03+03:00

Как отметил министр иностранных дел РФ, наша страна сама выйдет из СЕ, если оппоненты в объединении будут настаивать на этом

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном исключении нашей страны из Совета Европы (СЕ). Как заявил дипломат, Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в объединении будут настаивать на этом.

«Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. <…> Если они хотят исключить Россию из СЕ, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», - сказал министр в интервью телеканалу Euronews.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что функционеры СЕ, избранные без участия делегации РФ, для Москвы нелегитимны. При этом он выразил надежду на то, что наши западные партнеры «осознают серьезность положения и ту ответственность, которую они на себя берут».

Как считает Лавров, сейчас Комитету министров СЕ просто необходимо подтвердить равенство всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году нашу страну лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили нашим парламентариям участвовать в работе ее руководящих органов. При этом в октябре этого года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением.