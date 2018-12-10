2018-12-10T14:36:28+03:00
В мире

Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на Терезу Мэй

Видео под названием "WE WANTS IT" (пер.- "Мы желаем этого") появилось на сервере YouTube [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.Фото: скрин с видео
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Британский актер Энди Серкис, сыгравший роль Голлума в известной фантастической кинотрилогии "Властелин колец", сделал пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Видео под названием "WE WANTS IT" (пер.- "Мы желаем этого") появилось на сервере YouTube, в нем Серкис в костюме премьера голосом своего персонажа из "Властелина колец" назвал Brexit прелестью, которую народ хочет отобрать посредством народного голосования.

Актер дал понять, что выступает за проведение повторного голосования по Brexit в связи с тем, что в последнее время в обществе снизилась поодержка договора о выходе Великобритании из Евросоюза.

Исполнитель роли Голлума сделал пародию на Терезу Мэй.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить голосование парламента по соглашению о Brexit на более поздний срок. Политик все еще надеется добиться от Евросоюза более выгодных условий «развода»,

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