Мэй может отложить голосование парламента по соглашению о Brexit

СЕГОДНЯ 03:57 2018-12-09T04:19:10+03:00

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Запланированное на вторник, 11 декабря, голосование в британском парламенте по уже согласованному соглашению о Brexit может быть отложено на более поздний срок, потому что премьер страны все еще надеется добиться от Евросоюза более выгодных условий «развода», сообщает агентство Reuters.

По данным издания, министры и помощники главы правительства ожидают, что о переносе парламентского голосования на другой день Мэй объявит в воскресенье, а на следующей неделе отправится в Брюссель, чтобы снова попытаться поторговаться с европейскими чиновниками.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября Мэй передала парламенту страны текст соглашения по Brexit и декларацию о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Между тем, британские экономисты уже подсчитали убытки королевства при выходе из ЕС на указанных в документах условиях.

А накануне, 8 декабря, стало известно, что члены британского правительства уже предупредили премьера о том, что если парламент во вторник не одобрит существующий вариант соглашения, а новый согласовать не получится, то ей придется уйти в отставку.