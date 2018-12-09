2018-12-09T04:19:10+03:00
Политика

Мэй может отложить голосование парламента по соглашению о Brexit

Премьер Великобритании хочет добиться от ЕС более выгодных условий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Запланированное на вторник, 11 декабря, голосование в британском парламенте по уже согласованному соглашению о Brexit может быть отложено на более поздний срок, потому что премьер страны все еще надеется добиться от Евросоюза более выгодных условий «развода», сообщает агентство Reuters.

По данным издания, министры и помощники главы правительства ожидают, что о переносе парламентского голосования на другой день Мэй объявит в воскресенье, а на следующей неделе отправится в Брюссель, чтобы снова попытаться поторговаться с европейскими чиновниками.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября Мэй передала парламенту страны текст соглашения по Brexit и декларацию о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Между тем, британские экономисты уже подсчитали убытки королевства при выходе из ЕС на указанных в документах условиях.

А накануне, 8 декабря, стало известно, что члены британского правительства уже предупредили премьера о том, что если парламент во вторник не одобрит существующий вариант соглашения, а новый согласовать не получится, то ей придется уйти в отставку.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бельгии грозит правительственный кризис из-за пакта ООН о миграции
Пушков: «Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу»
Чубайс: Российский бизнес заслуживает благодарности за то, что он сделал для страны
Посольство России в Лондоне: Британская дипломатия повторяет заявления госдепа США
Владимир Этуш впервые после болезни вышел на сцену
На акции протеста во Франции вышли 125 тысяч человек
Итог финала Гран-При по фигурному катанию 2018: Японка Кихира выиграла финал Гран-При в Ванкувере, Загитова - вторая
Трамп на фоне протестов дал совет властям Франции: снизить налоги и «покончить» с соглашением по климату
Причиной смерти Людмилы Алексеевой стала сердечная недостаточность
В Риге задержан россиянин, объявленный Польшей в международный розыск
Полиция Брюсселя задержала 450 «желтых жилетов»
Путин выразил соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой
В ДТП с участием «Скорой» на востоке Москвы пострадали три человека
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты по нескольким направлениям
Ципрас написал статью о своей поездке в Москву