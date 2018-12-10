Названы имена девяти человек, попавших под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе

10 Дек. 15:10 2018-12-10T15:23:49+03:00

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В понедельник, 10 декабря, стали известны имена девяти человек, которые попали под санкции Евросоюза за «организацию и проведение» выборов в Донбассе.

Так, ограничения введены в отношении главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, а также председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Бидевки и его коллеги из ЛНР Дениса Мирошниченко. Кроме того, санкции коснулись руководителей Центризбиркомов ДНР и ЛНР Ольги Поздняковой и Елены Кравченко, их заместителей Алексея Найденко и Максима Свидченко и секретарей ЦИК народных республик Владимира Высоцкого и Екатерины Терещенко.

Таким образом, в скором времени все эти девять человек не смогут посещать Европу, а их счета в европейских банках будут заморожены в случае обнаружения, сообщается на сайт Совета ЕС.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник Совет ЕС утвердил введение санкций против девяти «организаторов выборов в Донбассе». Сами выборы прошли 11 ноября.