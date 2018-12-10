2018-12-10T15:49:55+03:00
В мире

Во Франции студенты заблокировали университет Париж-Нантер

Цены за обучение в бакалавре и магистратуре в учебном заведении достигли €2770 и €3770
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Во Франции студенты заблокировали университет Париж-НантерВо Франции студенты заблокировали университет Париж-НантерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции студенты перекрыли университет Париж-Нантер, расположенный в пригороде французской столицы. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Молодежь заблокировала учебное заведение из-за того, что в 2019 году плата за обучение повысится в несколько раз для тех, кто проживает вне Европейской экономической зоны. Как сообщает издание, в следующем году цена за бакалавриат составит €2770, за магистратуру - €3770, в то врмея как для европецы будут платить всего €170 и €240 в год.

В связи с такими изменениями, обучающиеся перекрыли все здания кампуса университета столами и стульями. Отельные группы организовали пикеты. По словам студентов, эти меры вызваны не только против иностранцев, но и бедных. Многие опасается, что власти также повысят регистрационный сбор и для всех остальных.

В настоящее время акции протеста против повышения роста стоимости образования проходит в ряде университетов Франции. Многие участники при этом выражают солидарность движению "желтых жилетов", которые вот уже несколько недель протестуют против увеличения налогов и роста дороговизны жизни.

Напомним, в настоящее время в Париже находится специальный корреспондет сайта "Комспомольская правда" Дарья Асламова. Ранее она рассказала читателям, как митингующие сдают позиции и оставляют парижские улицы.

Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%
Абу-Даби прервет выплаты пособий безработным гражданам
Цена за вход в Тадж-Махал была повышена почти на 3 доллара
В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2018 год
Мэй отменила голосование об условиях Brexit в парламенте
В Минпросвещения РФ оценили возможный запрет учителям принимать подарки
Москву накрыли рекордные сугробы
Наблюдатели ОБСЕ высказали положительное мнение о выборах в Армении
Правительство установило цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
Названы имена девяти человек, попавших под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе
Снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов
Всероссийский Дед Мороз пожелал уверенности Владимиру Путину
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств на 36 препаратов
Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва
Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на Терезу Мэй
В Нью-Йорке во время перестрелки погиб один человек
Московская полиция получила анонимное сообщение о минировании Ленинградского вокзала
Суд ЕС подтвердил, что Великобритания имеет право на отказ от Brexit
В Швейцарии посчитали неприемлемым отстранение России от участия в работе ПАСЕ
Аэропорт Домодедово приобрел боевую машину на случай внештатных ситуаций