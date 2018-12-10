Во Франции студенты заблокировали университет Париж-Нантер

10 Дек. 15:49 2018-12-10T15:49:55+03:00

Цены за обучение в бакалавре и магистратуре в учебном заведении достигли €2770 и €3770

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Во Франции студенты перекрыли университет Париж-Нантер, расположенный в пригороде французской столицы. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Молодежь заблокировала учебное заведение из-за того, что в 2019 году плата за обучение повысится в несколько раз для тех, кто проживает вне Европейской экономической зоны. Как сообщает издание, в следующем году цена за бакалавриат составит €2770, за магистратуру - €3770, в то врмея как для европецы будут платить всего €170 и €240 в год.

В связи с такими изменениями, обучающиеся перекрыли все здания кампуса университета столами и стульями. Отельные группы организовали пикеты. По словам студентов, эти меры вызваны не только против иностранцев, но и бедных. Многие опасается, что власти также повысят регистрационный сбор и для всех остальных.

В настоящее время акции протеста против повышения роста стоимости образования проходит в ряде университетов Франции. Многие участники при этом выражают солидарность движению "желтых жилетов", которые вот уже несколько недель протестуют против увеличения налогов и роста дороговизны жизни.

Напомним, в настоящее время в Париже находится специальный корреспондет сайта "Комспомольская правда" Дарья Асламова. Ранее она рассказала читателям, как митингующие сдают позиции и оставляют парижские улицы.