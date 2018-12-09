Когда с парижских улиц уходят митингующие – приходят мигранты и начинают грабить

Часть 1

ГОЛОДНАЯ СТОЛИЦА

Мне снились круассаны. Аппетитные с виду, но запах – отвратительный. Они воняли то ли копченой курицей, то ли обгорелыми шинами. Когда я проснулась, то поняла: это пахла моя одежда, которую я вчера от усталости сбросила на пол.

Круассанов на завтрак не оказалось. Вообще ничего не оказалось.

- Но это же четырехзвездочный отель! – возмущалась я.

- А что я могу сделать? – вздымая руки к небесам, восклицал портье. – Не я же пеку круассаны, мадам. Мы покупаем их в пекарне, но в нашем районе все закрыто. Вы же сами видите. К понедельнику, обещаю, все наладится. Демонстрации только по субботам. Могу предложить кофе. Есть отличное шампанское. Всего 48 евро бутылка.

- Вы издеваетесь? Да вы должны мне приплачивать за то, что я поселилась в вашем отеле.

- Зато самый центр. И это Париж, мадам. Здесь все дорого.

Да, в смысле цен Париж героически держится. Он напоминает мне светскую даму в сильном подпитии, вернувшуюся домой под утро. Под глазом синяк, помада размазана, платье залито вином, каблуки туфель сломаны, но она требует, чтобы с ней обращались прилично. Она же не дешевая шлюха, а женщина из высшего общества!

В желудке у меня пусто. К восьми вечера дверь в отеле забаррикадировали, и мне достался только кусок холодной пиццы, которым поделилась семья канадских туристов. (Пиццу по заказу привез отважный мотоциклист).

Разграбленное кафе.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Хотели детям показать Париж, заказали турпоездку заранее и даже не дошли до Эйфелевой башни. Не самоубийцы же мы! - вздыхают мои канадские соседи.

Цепь полицейских блокирует улицу.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681369" frameborder="0"></iframe> Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

«БЕЛЫЙ» ЦЕНТР ГОРОДА

Я сама себе противна. Как я накануне блеяла, словно испуганная овца, с поднятыми вверх руками:

- Не бейте! Я туристка!

А на моих глазах полицейские в кровь молотили молодых ребят в желтых жилетах, которые пытались помочь мне найти дорогу к отелю. И это я, ветеран парижских погромов 2005 года, когда мигранты устроили массовые беспорядки из-за гибели двух подростков – выходцев из Северной Африки. Но тогда полиция только защищалась и оттесняла протестующих. Но никогда не стреляла по безоружным людям с поднятыми вверх руками. Резиновые пули около Лувра и множество БТРов в двух шагах от улыбающейся Моны Лизы. Сотни арестованных. Плачущие туристы. Впервые я видела французскую полицию, которой был дан приказ: делайте, что хотите.

Сувенир из Парижа: использованный полицейскими заряд со слезоточивым газом, найденный в нескольких шагах от Лувра.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Им развязали руки, - говорит юрист Жан Балдер, с которым мы чуть больше года назад ночью клеили плакаты в поддержку Марин Ле Пен во время президентских выборов, а в нас швыряли камнями и пластиковыми бутылками. Всем тогда нравился молодой энергичный Макрон, и ненависть толпы из мигрантов вылилась на нашу маленькую группу.

Жан - активист нынешних протестов, и он разочарован:

- Никто из политиков нас не поддержал. Даже Ле Пен. У нас нет лидеров, мы действуем сами по себе.

Полицейские готовы применить водометы для разгона митингующих.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Послушай, я впервые видела «белый» центр Парижа. Ни одного мигранта.

- Там была настоящая Франция. Люди из Нормандии, Бретани, Прованса. Фермеры, рабочие, средний класс. Все они тяжело работают, поэтому демонстрации бывают только по субботам. Чего они хотят? Обычных вещей. Снижения непосильных налогов и цен, повышения налогов для богатых, безопасности, достоинства и сохранения традиций. Ты удивляешься, почему мигранты не выходят? Зачем? Они – электорат нынешней власти. Они живут на НАШИ налоги. Это средний класс оплачивает их проживание, образование, медицинские услуги, мечети. Но мигранты выходят ночью, чтобы громить магазины, грабить, разбивать автобусные остановки.

У парижских пожарных очень много работы.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681362" frameborder="0"></iframe> Митинги во Франции: более 500 задержанных.«Жёлтые жилеты» бросают в полицию Парижа камни и бутылки. Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Как во Франции проходят митинги против повышения цен на бензин - в нашем сюжете

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЛЕНЬ ИЛИ САНТА-КЛАУС?

По пути к отелю я сама видела, как пятеро арабов методично разбивали витрину магазина дорогой гастрономии. А в одном офисе, украшенном к Рождеству, с разбитым вдребезги стеклом, молодой человек раздумывал, что ему лучше прихватить: электрического оленя или Санта-Клауса. Под конец его выбор пал на оленя и помятую елочку.

Разбитая витрина ателье делового мужского костюма.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Моя приятельница Саня Вуячич, живущая в Париже 30 лет, говорит о провокаторах:

- Они думают, что мы дураки. Вокруг полно полиции в гражданской одежде. Их легко вычислить. Одинаковые бутсы и штаны, только куртки сменили и надели желтые жилеты. Они шпионят, нападают на прохожих и пытаются посеять раздор между французами. Но молчаливое большинство наконец-то перестало молчать.

Один из задержанных истекает кровью под надзором полицейских.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681355" frameborder="0"></iframe> Демонстранты на площади в Париже встали на колени в знак протеста против действий полиции.

СПРАВКА «КП»

Кто такие «желтые жилеты»?

Протесты во Франции начались в начале ноября. Тогда президент страны Макрон заявил о введении дополнительного налога на топливо. Эти деньги должны были пойти на различные экологические программы по развитию альтернативных источников питания. Но топливо во Франции и так дорогое – литр бензина стоит больше ста рублей. Рост цен и стал причиной массовых беспорядков, которые прокатились по всей стране. Митингующие перекрывали автотрассы, надевая желтые светоотражающие жилеты – отсюда и название протестующих. В начале декабря правительство ввело временный мораторий на введение нового налога на топливо. Но «желтые жилеты» требуют полной отмены инициативы Макрона. Появилось и новое требование – вернуть налог на большие состояния, который отменил Макрон, когда избрался президентом. Протестующие не понимают, почему дополнительные сборы в бюджет должны оплачивать простые французы. При этом богатым даются различные послабления.

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности)