2018-12-10T20:13:48+03:00
В мире

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2018 год

На официальной церемонии наградили медика Дениса Муквеге и правозащитницу Надю Мурад
Алена Басавина
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Нобелевский комитет вручил премию мира 2018 Фото: сайт Нобелевского комитетаНобелевский комитет вручил премию мира 2018 Фото: сайт Нобелевского комитета
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Нобелевский комитет в Осло провел официальную церемонию награждения. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год стали медик Денис Муквеге и правозащитница Надя Мурад. Они занимаются проблемой использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, гинеколог из Конго Денис Муквеге оказывает медицинскую помощь пострадавшим от групповых изнасилований. Мужчина признан одним из лучших специалистов по лечению гинекологических травм.

Правозащитница из Ирака Надя Мурад – посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности. В 2014 году ее обратили в сексуальное рабство, откуда ей удалось сбежать через 3 месяца.

Напомним, что Нобелевская премия вручается ежегодно за прорывные достижения в физиологии или медицины, физике, химии, литературе и экономике, а также в области защиты мира. Денежный приз составляет около $1 млн.

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