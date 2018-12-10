Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Информация об отправке судов к российской границе стала государственной тайной
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Украина приняла решение засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Ранее СМИ направило в адрес руководства Военно-морскими силами Украины запрос с просьбой предоставить официальную информацию о ситуации. Однако ведомство сообщило, что запрашиваемые данные являются государственной тайной.