Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Украина приняла решение засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Ранее СМИ направило в адрес руководства Военно-морскими силами Украины запрос с просьбой предоставить официальную информацию о ситуации. Однако ведомство сообщило, что запрашиваемые данные являются государственной тайной.
«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну <...> запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», - указано в ответе, подписанном Игорем Воронченко.
Напомним, что утром 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию и нарушили порядок прохождения государственной границы России.
В результате суда были задержаны. Пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.