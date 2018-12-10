10 Дек. 16:33 2018-12-10T20:58:08+03:00

Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация об отправке судов к российской границе стала государственной тайной

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Украина приняла решение засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Ранее СМИ направило в адрес руководства Военно-морскими силами Украины запрос с просьбой предоставить официальную информацию о ситуации. Однако ведомство сообщило, что запрашиваемые данные являются государственной тайной.

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну <...> запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», - указано в ответе, подписанном Игорем Воронченко.

Напомним, что утром 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию и нарушили порядок прохождения государственной границы России.

В результате суда были задержаны. Пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.