СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-25T11:09:40+03:00

Три корабля украинских ВМС нарушили границы России и двигаются к Керченскому проливу Фото: СОЦСЕТИ

По данным погрануправления ФСБ в Крыму, нарушители «опасно маневрируют» и не подчиняются законным требованиям российских властей

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Три корабля украинских военно-морских сил нарушили границу России и двигаются по территориальным водам страны в направлении Керченского пролива. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ в Крыму.

«Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что украинские корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утверждаемый капитаном российского морского порта.

Пограничники отмечают, что непрошенные гости опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», - добавили в ФСБ.