СЕГОДНЯ 17:28 2018-12-10T17:28:25+03:00

В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека. Фото: REUTERS

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В США на штат Северная Каролина обрушился мощный снегопад, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой представителей местных властей.

В Национальной метеорологической службе страны сообщили, что высота снежного покрова в ряде районов штата достигла 60 см. На многих дорогах снегопад парализовал движение атомобилей. В минувшее воскресенье в регионе произошло более 500 ДТП.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер предупредил жителей по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

"Оставайтесь дома. Готовьте подарки к Рождеству, наряжайте елки и смотрите футбол", - написал он в своем аккаунте в Twitter. В понедельник власти отменили занятия в ряде школ.

В настоящее время по меньшей мере 256 тысяч потребителей в Северной Каролине и пограничных с ней штатах остаются без электричества. Также были отменены более 2 тыс. авиарейсов.

В 100 округах штата по 10 декабря включительно объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов.