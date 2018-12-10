В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-10T17:55:48+03:00

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В ближайшие недели иранские военнослужащие, в том числе представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС ИРИ) приступят к операции, во время которой при помощи дронов попытаются спровоцировать выпадение осадков.

Процедуре дали название "засев облаков". Предполагется, что осадки можно будет вызвать при помощи реагентов, которые введут в облака.

Дождь удастся вызвать за счет той влаги, которая находится в воздухе. В облака добавят частицы, которые приведут в замерзанию воды. После того, как жидкость станет слишком тяжелой, она выпадет на землю в ввиде осадков.

Как отметил глава Исследовательского центра Ирана по засеву облаков Фарид Голкар, в стране эта технология используется не впервые. В прошлом году ее не удалось осуществить в полной мере из-за нехватки финансовых средств и необходимого оборудования.

В этом году будет запущена новая программа, когда впервые в засеве облаков буду применены дроны, ранее специалисты прибегали исключительно к пилотируемой авиации.

В будущем предполагает применить данную технологию в провинциях Южный Хорасан, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан.

Специалисты надеются, что засев облаков поможет повысить количество осадков на 15-20%, это заметно улучшить жизнь фермеров, проживающих на засушливых территориях страны.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве дроны буду следить за пробками и гоняться за нарушителями на дорогах.