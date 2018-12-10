Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи

10 Дек. 20:05 2018-12-10T23:03:02+03:00

Анкара разочарована ответом на требование о выдачи лиц, причастных к преступлению

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Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Такое заявление сделал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Как сообщает агентство Anadolu, Турция разочарована ответом главы МИД Саудовской Аравии Аравии Аделя аль-Джубейра. Он ранее заявил, что не будет передавать подданных, на арест которых суд Стамбула выдал орден.

Напомним, что 5 декабря Турецкий суд постановил арестовать бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани. Анкара направила в Эр-Рияд запрос на их экстрадицию. Однако получила отказ.

Джамаль Хашкаджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Позже стало известно о его убийстве. Мировое сообщество выступило с резкой критикой такого поступка. Эр-Рияд призвали провести прозрачное расследование.