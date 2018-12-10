Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
Анкара разочарована ответом на требование о выдачи лиц, причастных к преступлению
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Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Такое заявление сделал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, Турция разочарована ответом главы МИД Саудовской Аравии Аравии Аделя аль-Джубейра. Он ранее заявил, что не будет передавать подданных, на арест которых суд Стамбула выдал орден.