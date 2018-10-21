В МИД Саудовской Аравии не знают, где находится тело убитого журналиста

21 Окт. 19:57 2018-10-21T19:57:41+03:00

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает о местонахождении тела оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в стенах консульства королевства в турецком Стамбуле. Информации о том, как именно было совершено данное преступление, в распоряжении Эр-Рияда также не имеется.

"Мы не знаем, где находится тело", — цитирует AFP саудовского министра.

Глава ведомства подчеркнул, что все случившееся является "чудовищной ошибкой". Речь идет, в частности, о слухах, согласно которым, к преступлению может быть причастен наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что существует версия, будто совершение убийства Хашукджи является делом рук личных телохранителей сына короля. Вскрылось же это, благодаря так называемым "умным" часам, которые записывали все с того самого момента, как журналист зашел в здание консульства.

Выяснилось, что после того, как мужчину убили, его тело увезли с территории дипмиссии на консульском минивэне. Что было дальше, не сообщается. Однако и эта информация пока официально не подтверждена.

Окончательные результаты расследования могут быть озвучены уже в этот вторник, 23 октября, самим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.