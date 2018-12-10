На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»
Глава неканонической церковной структуры объявил, что готов отказаться от участия в голосовании
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Лидер Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что может сорвать 15 декабря проведение «объединительного собора». По его словам, голосование может быть отвергнуто, если оно не представит пользы государству и украинской церкви.
Также Денисенко отметил, что не одобряет требований Константинопольского патриархата, который настаивает на участии в голосовании верующих и обычных священников.