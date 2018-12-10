На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»
Лидер Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что может сорвать 15 декабря проведение «объединительного собора». По его словам, голосование может быть отвергнуто, если оно не представит пользы государству и украинской церкви.
«Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», - приводит слова Филарета телеканал ТСН.
Также Денисенко отметил, что не одобряет требований Константинопольского патриархата, который настаивает на участии в голосовании верующих и обычных священников. Киевский патриархат выступает за исключительно архиерейский собор.
Он указал, что выступает за открытое голосование на выборах главы «единой поместной церкви», а не тайное.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату «объединительного собора». Создание новой церкви запланировано на 15 декабря. Мероприятие пройдет в Киеве, от участия в нем уже отказалась каноническая УПЦ.