На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»

10 Дек. 20:51 2018-12-10T23:19:22+03:00

Глава неканонической церковной структуры объявил, что готов отказаться от участия в голосовании

Изменить размер текста: A A

Лидер Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что может сорвать 15 декабря проведение «объединительного собора». По его словам, голосование может быть отвергнуто, если оно не представит пользы государству и украинской церкви.

«Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», - приводит слова Филарета телеканал ТСН.

Также Денисенко отметил, что не одобряет требований Константинопольского патриархата, который настаивает на участии в голосовании верующих и обычных священников. Киевский патриархат выступает за исключительно архиерейский собор.

Он указал, что выступает за открытое голосование на выборах главы «единой поместной церкви», а не тайное.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату «объединительного собора». Создание новой церкви запланировано на 15 декабря. Мероприятие пройдет в Киеве, от участия в нем уже отказалась каноническая УПЦ.