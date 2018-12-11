2018-12-11T06:22:36+03:00
Общество

Суд назначил слушания по делу Бутиной на 12 декабря

На этом заседании россиянка может частично признать себя виновной
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Следующее слушание по делу арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной, состоится 12 декабря. Предполагается, что на нем, обвиняемая в шпионаже россиянка, изменит свою позицию и частично признает вину.

Ранее сайт "КП" сообщал, что адвокаты россиянки подали совместно с прокуратурой прошение о проведении слушаний по поводу сделки со следствием. Они указали, что обвиняемая может признать вину по одному или нескольким пунктам обвинения.

"Удовлетворить совместное ходатайство о назначении слушаний по изменению заявления о признании вины. Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15:15 (23:15 мск)", - говорится в постановлении судьи столичного округа Колумбия Тани Чаткэн, которое цитирует ТАСС.

Как передавал телеканал АВС News, Бутина якобы согласилась сотрудничать с федеральными властями США и готова признаться в том, что “действовала в США под руководством российского официального лица" и “стремилась установить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику в США".

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