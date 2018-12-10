Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами

10 Дек. 20:27 2018-12-10T23:11:37+03:00

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Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной подали совместно с прокуратурой прошение о проведении слушаний по поводу сделки со следствием. Об этом указано в документах суд округа Колумбия.

Указано, что подсудимая может признать вину по одному или нескольким пунктам обвинения. По данным ТАСС, сторона защиты попросила провести заседание уже на этой неделе «в ближайшее удобное для суда время».

Напомним, что Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Американские спецслужбы инкриминировали ей участие в заговоре в пользу правительства России на территории США. Девушка, якобы, вела подобную деятельность без регистрации в Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал освободить Бутину из-под стражи. Обвинение в ее адрес он назвал сфабрикованным.