Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами
Сторона защиты надеется, что рассмотрение дела состоится в ближайшие дни
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Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной подали совместно с прокуратурой прошение о проведении слушаний по поводу сделки со следствием. Об этом указано в документах суд округа Колумбия.
Это означает, что россиянка готова дать признательные показания по нескольким пунктам обвинения. Напомним, что 30-летней Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре в пользу правительства России на территории США.