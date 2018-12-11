2018-12-11T04:59:37+03:00
Политика

АВС: Мария Бутина согласилась признать себя частично виновной

Телеканал сообщил о соглашении россиянки с федеральными властями США
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Арестованная в США гражданка РФ Мария Бутина согласилась сотрудничать с федеральными властями США и готова признать свою вину. Такое сообщение прозвучало в эфире АВС News 10 декабря.

Телекомпания ссылается на некий документ, который будет представлен в суде, и в котором россиянка якобы соглашается признать себя виновной в том, что “действовала в США под руководством российского официального лица" и “стремилась установить неофициальные связи с американц.

При этом АВС утверждает, что обвиняемая подписала соглашение еще 8 декабря. Согласно этому документу, по тому обвинению, которое ей в нем предъявлено, Бутиной грозит срок до пяти лет тюремного заключения. Кроме того, она может получить более мягкий приговор и быть депортирована в Россию, в случае активного сотрудничества со следствием.

Ранее сайт "КП" сообщал, что адвокаты россиянки подали совместно с прокуратурой прошение о проведении слушаний по поводу сделки со следствием. Они указали, что обвиняемая может признать вину по одному или нескольким пунктам обвинения.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. ее обвинили в деятельности в пользу правительства России на территории Соединенных Штатов без регистрации в Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

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