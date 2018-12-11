Политолог предсказал Франции дальнейшие акции протеста

11 Дек. 11:27 2018-12-11T18:02:10+03:00

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Протесты «желтых жилетов» во Франции могут затянуться. Возможно, они будут не такими радикальными, но свои требования люди не изменят, уверен политолог Игорь Рябов. Все, что предлагает для решения проблемы президент страны Эммануэль Макрон – «косметические меры».

Сейчас ситуация во Франции крайне нестабильная. Власти пытаются договорится с протестующими, накануне глава государств пообещал принять меры, например, предложил бизнесу выплатить сотрудникам новогодние бонусы.

- Сама по себе ситуация странная. Это частный сектор и как президент может заставить его платить? Вот чтобы набор этих вкрадчивых деклараций не был пустым, Макрон добавил в него «чрезвычайное положение». Если разобраться, то выходит, что «чрезвычайное положение» объявили протестующие, выйдя на улице, а не президент, - говорит специалист.

Проблема в том, что набор требований из 25 пунктов, который выставляют «желтые жилеты», для Макрона невыполним.

- Думаю протест будет трансформироваться, возникнет новая платформа, которая будет выводить людей на акции, но в мирном ключе. Протестная масса будет расти, как все принятое властями сегодня – это «косметические меры», - цитирует ФАН слова Рябова.

Сайт kp.ru рассказывал, что одним из требований манифестантов является заморозка цен на топливо и возврат налога на богатство.