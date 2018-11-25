«Желтые жилеты» захватили центр Парижа

Франция продолжает протестовать против повышения цен на бензин. Вчера в центре Парижа, на Елисейских полях, прошел 106-тысячный митинг, так называемых, «желтых жилетов». По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, число протестующих сократилось — 17 ноября на акцию вышли 244 тысяч человек. Всего было проведено более 1600 митингов по всей стране.

Протест против повышения цен обернулся в Париже беспорядками.Фото: REUTERS

Не обошлось и без задержаний. Полиция арестовала 130 человек, среди них более 20 пострадавших. Правда, досталось и правоохранителям — не менее 24 человек пострадали из-за столкновений с протестующими.

- Хочу отметить, что акции манифестантов приняли несколько иной характер. Было отмечено гораздо большее число случаев блокирования торговых центров. Но при этом пострадавших было меньше, - заметил глава МВД.

Французская полиция арестовала более сотни участников уличных протестов.Фото: REUTERS

В Париже сторонники «желтых жилетов» устроили несколько поджогов. Около сотни активистов ультраправых группировок повалили на проезжую часть автофургон и подожгли его, а затем переключились на баррикады, сооруженные из стройматериалов. На место пожаров были стянуты спасатели, которые пытались потушить огонь.

Горящие баррикады у Триумфальной арки.Фото: REUTERS

Три тысячи полицейских, которые обеспечивали порядок в центре французской столицы, впервые применили для разгона манифестантов спецмашины с брандспойтами. Своими силами справиться с митингующими они просто не могли.

Оскорбительная надпись в адрес президента Макрона, которого здесь назвали представителем "первой древнейшей профессии".Фото: REUTERS

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза, живущая в Париже, оказалась в самом центре манифестантов и делилась хроникой происходящего у себя на странице в соцсетях.