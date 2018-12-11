2018-12-11T12:51:12+03:00
Политика

Кремль не комментирует сообщения СМИ о сделке Бутиной со следствием в США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не располагает никакими официальными данными на этот счет
Дарья ИВАШКИНА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать ранее появившиеся в СМИ сообщения о сделке арестованной в США россиянки Марии Бутиной со следствием, так как Москва не располагает никакими официальными данными на этот счет.

«Не мог бы это прокомментировать», - ответил Песков на соответствующую просьбу журналистов. При этом он заметил, что информацию о планах Бутиной признать себя виновной Кремль видел только в прессе. «Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет», - цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 10 декабря, в эфире американского телеканала АВС News прозвучала новость о том, что гражданка РФ Мария Бутина согласилась сотрудничать с федеральными властями США и готова признать свою вину. При этом телекомпания ссылалась на некий документ, который в скором времени должен быть представлен в суд.

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