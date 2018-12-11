Два бортпроводника рейса Москва - Сургут пострадали из-за турбулентности

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-11T13:33:51+03:00

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Во вторник, 11 декабря, стало известно о попадании самолета Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр», летевшего из Москвы в Сургут, в зону повышенной турбулентности. Случилось это в минувший понедельник в то время, когда лайнер заходил на посадку в аэропорту пункта назначения.

В результате пассажиры воздушного судна испытали сильные перегрузки, а два бортпроводника получили травмы. Однако, как заявил источник в службах аэропорта Сургута, благодаря мастерству экипажа самолет удалось благополучно посадить. «После посадки самолет осмотрели техники», - заметил собеседник «Интерфакса».

Отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года Boeing 777, выполнявший рейс из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной, но сильной турбулентности. Тогда пострадали несколько пассажиров.