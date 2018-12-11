11 Дек. 13:44 2018-12-11T14:01:26+03:00

За 2018 год на Россию совершили более 4 миллиардов компьютерных атак Фото: REUTERS

Из них 17 тысяч составляют наиболее опасные кибератаки

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Николай Мурашов, замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), сообщил, что за 2018 год на Россию было совершено более четырех миллиардов кибератак. И 17 тысяч из них-наиболее опасные и вредоносные.

- В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак, - прокомментировал Мурашов.

Замдиректор НКЦКИ отметил, что в 2017 году было зафиксировано 2, 4 миллиарда случев кибератак в России. Из них 12 тысяч являлись наиболее опасными, сообщает "Интерфакс".

Мурашов связал увеличение числа компьютерных атак с прошедшим ЧМ по футболу в нашей стране.

- Только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий, - отметил Николай Мурашов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по словам премьер-министра РФ, Дмитрия Медведева, за 2017 год кибератаки нанесли России ущерб в 600 миллиардов рублей.