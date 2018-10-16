16 Окт. 16:47 2018-10-16T16:48:11+03:00

За 2017 год кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей Фото: EAST NEWS

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Во вторник, 16 октября, в Москве прошел Международный форум «Открытые инновации-2018». На нем присутствовал и премьер-министр России Дмитрий Медведев, который оценил ущерб от кибератак в стране.

- В России это порядка 600 млрд рублей. Это значительные деньги для нашей экономики. Все, чем мы занимаемся в сфере цифровых технологий, будет искривлено или испорчено, если мы не обеспечим полную кибербезопасность пространства,- прокомментировал Медведев.

Премьер также отметил, что в 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам около 1 триллиона долларов, сообщает "Интерфакс". Главная причина увеличивающихся кибератак в России, по мнению Медведева, "усложнение палитры разных виртуальных мошенничеств".

- Необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне». Наша главная задача - создать «прочную систему» безопасности, передачи, обработки и хранения данных, которая сможет защитить интересы личности, бизнеса и государства,-подытожил премьер-министр.