В США эвакуировали представительство Демократической партии

11 Дек. 14:56 2018-12-11T15:35:38+03:00

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Бесхозный сверток стал причиной эвакуации штаб-квартиры Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что здание закрыли. Вокруг него запретили проезд для машин. На месте обнаружения пакета работают правоохранительные органы. Представители Демократической партии пока не комментируют происхождение посылки, ее отправителя и причины ее подозрительности.

Напомним, что ранее в США прошла волна отправки самодельных взрывных устройств. Такие посылки получили бывший американский лидер Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос. Все они отличаются критикой нынешнего президента США Дональда Трампа.

В результате рассылки никто не пострадал. Позже полицейским удалось задержать предполагаемого отправителя. Им стал 56-летний Сэйзар Сэйак - младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозы.