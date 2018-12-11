2018-12-11T15:35:38+03:00
В мире

В США эвакуировали представительство Демократической партии

Подозрительный пакет обнаружили в штаб-квартире штата Нью-Гэмпшир
Алена Басавина
Поделиться:
В США эвакуировали штаб ДемпартииВ США эвакуировали штаб ДемпартииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бесхозный сверток стал причиной эвакуации штаб-квартиры Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что здание закрыли. Вокруг него запретили проезд для машин. На месте обнаружения пакета работают правоохранительные органы. Представители Демократической партии пока не комментируют происхождение посылки, ее отправителя и причины ее подозрительности.

Напомним, что ранее в США прошла волна отправки самодельных взрывных устройств. Такие посылки получили бывший американский лидер Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос. Все они отличаются критикой нынешнего президента США Дональда Трампа.

В результате рассылки никто не пострадал. Позже полицейским удалось задержать предполагаемого отправителя. Им стал 56-летний Сэйзар Сэйак - младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января
Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку
В Армении задержали российского военнослужащего
Европейский еврейский конгресс просит ЕС приступить к практическим шагам в борьбе с антисемитизмом
Топилин: с 2019 года размер прибавки к пенсии будет индивидуальным
Мигранты забросали камнями полицейских в Германии
Ученые рассказали, как избавиться от толстого живота
Участница Spice Girls оказалась в больнице со сломанными ребрами
Правительство Австралии признало Иерусалим столицей Израиля
Роскомнадзор запросит у Twitter и Facebook информацию о хранении персональных данных
Минтруд внес в правительство России проект закона об электронных трудовых книжках
ПФР предложил рассылать «письма счастья» россиянам с 45 лет
Иран подтвердил испытания баллистических ракет
В Подмосковье один человек пострадал от пожара на мебельной фабрике
Более 20% украинцев готовы проголосовать за Тимошенко на президентских выборах
Минтруд РФ опроверг сообщения о «выводе пособий» для работавших граждан
За 2018 год на Россию совершили более 4 миллиардов компьютерных атак
Китайские ученые изобрели материал для регенерации кожи
Две монахини потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-Вегаса
Два бортпроводника рейса Москва - Сургут пострадали из-за турбулентности
Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву
Пользователи Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во Франции