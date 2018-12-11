Россия готова раскрыть переписку с США о вмешательстве в выборы
Россия готова опубликовать переписку, которая касается так называемого «вмешательства» в выборы США. Об этом заявил директор Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе", - передает слова Мурошова РИА Новости.
Вся информация уже ранее была направлена американской стороне. Это произошло еще до процедуры инаугурации президента Трампа.
В соответствии с правилами, разглашать такие данные нельзя без согласия США. Если Вашингтон не против, то Москва их раскроет.
Напомним, что уже несколько лет американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» 2016 года. Однако эти данные опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.