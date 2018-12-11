2018-12-11T16:30:10+03:00
Политика

Россия готова раскрыть переписку с США о вмешательстве в выборы

Данные о якобы произошедшем взломе серверов Демократической партии могут обнародовать с согласия американской стороны
Алена Басавина
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Москва готова раскрыть данные о вмешательстве в выборыМосква готова раскрыть данные о вмешательстве в выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия готова опубликовать переписку, которая касается так называемого «вмешательства» в выборы США. Об этом заявил директор Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе", - передает слова Мурошова РИА Новости.

Вся информация уже ранее была направлена американской стороне. Это произошло еще до процедуры инаугурации президента Трампа.

В соответствии с правилами, разглашать такие данные нельзя без согласия США. Если Вашингтон не против, то Москва их раскроет.

Напомним, что уже несколько лет американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» 2016 года. Однако эти данные опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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