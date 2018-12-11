2018-12-11T17:44:44+03:00
В мире

Мэй не смогла вовремя выбраться из машины перед встречей с Меркель

Политики встретились для обсуждения Brexit [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.Фото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Берлин с рабочим визитом для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Перед встречей с германским лидером она застряла в автомобиле, дверь которого оказалась заблокирована. Видео представил таблоид The Sun.

Так, британский премьер-министр не могла выйти из машины в течение примерно 15 секунд, а охранники не сразу поняли, в чем заключается проблема.

В это же время канцлер Германии наблюдала за происходящим со стороны. В итоге дверь удалось разблокировать.

Отметим, во время встречи политики обсудят вопросы, связанные с соглашением по Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).

Мэй не смогла вовремя выбраться из машины перед встречей с Меркель.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января следующего года.

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