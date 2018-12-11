СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-11T15:46:40+03:00

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января. Фото: REUTERS

Политик уверена, что подавляющее большинство граждан не проголосуют за договор в нынешнем виде

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает, что голосование по соглашению по Brexit состоится до 21 января. Об этом сообщил официальный представитель офиса премьера.

Голосование по документу должно было пройти в британском парламенте во вторник, 11 декабря. Спустя трехдневных дебатов политик заявила, что за соглашение в текущем виде не проголосует подавляющее большинство депутатов. В связи с этим она перенесла голосование на более поздний срок.

При этом Мэй отметила, что правительство будет следить за тем, чтобы палата общин вновь обсудил данный вопрос до 21 января 2019.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что британский парламент намерен провести 11 декабря срочные дебаты из-за переноса голосования по Brexit.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по соглашению выхода страны из состава Европейского Союза.