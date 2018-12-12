Конгресс США поддержал ведение санкций против “Северного потока-2”

СЕГОДНЯ 03:53 2018-12-12T03:55:46+03:00

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Члены нижней палаты Конгресса США поддержала введение санкций против российского проекта строительства трубопровода “Северный поток-2”. Во вторник в ходе голосования Палата представителей проголосовала за принятие резолюции, в которой призывает страны Европейского союза отказаться от участия в этом энергетическом проекте.

Причем документ был одобрен по упрощенной процедуре в ходе устного голосования конгрессменов. Он носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять.

Конгрессмены в резолюции раскритиковали российский проект, который, по их мнению, является “существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США". Они призвали президента США Дональда Трампа сделать все возможное “для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ", передает ТАСС.

В очередной раз американские политики назвали "Северный поток - 2" и расширенный "Турецкий поток" политическими инструментами, а не коммерческими проектами.

Как писал сайт "КП", ранее с призывом к Евросоюзу отказаться от поддержки российского газопровода “Северный поток-2” обратился представитель Госдепартамента США в Брюсселе.