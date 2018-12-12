Российские космонавты вернулись на МКС, завершив осмотр “Союза МС-09”

12 Дек. 05:03 2018-12-12T05:06:53+03:00

Собранные ими образцы будут доставлены на землю и переданы соответствующим органам

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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выполнили поставленные перед ними задачи по работам в открытом космосе и благополучно вернулись на борт МКС. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Россияне должны были провести за пределами станции 6 часов и 31 минуту, но отстали от графика более чем на час. Кононенко вскрыл ножом теплозащиту бытового отсека корабля, затем вырезал специальными ножницами два образца микромеоритной защиты, где должны остаться следы от сверла, проехавшегося по ее поверхности. Отметим, что вскрытие противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории.

Все собранные космонавтами образцы были упакованы в контейнер, который доставит на Землю "Союз МС-09”.

"20 декабря корабль возвращается, после этого мы передаем контейнер соответствующим органам. Дальше все зависит от них, это уже не наша работа. Наша работа будет завершена, когда экипаж и корабль вернутся на Землю", - рассказал ТАСС глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин

В своем твиттере он поблагодарил Кононенко и Прокопьева за прекрасно сделанную работу и выполнение сложной задачи.

Ранее сайт kp.ru писал, что Кононенко и Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз МС -09" и сообщили в ЦУП, что не видят следов от сверла.