2018-12-12T02:26:09+03:00
Наука

Российские космонавты добрались до обшивки “Союза МС-09"

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев не нашли следов сверла вокруг отверстия в борту корабля
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели в открытом космосе более шести часовРоссийские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели в открытом космосе более шести часов
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Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз МС -09". Находясь в открытом космосе, они они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту отсека, в котором была обнаружена утечка воздуха.

Космонавты сообщили в Центр управления полетов, который следит за их работой в прямом эфире, что не видят следов от сверла после вскрытия обшивки.

Кононеко и Прокопьев работают в открытом космосе уже боле шести часов. В их задачи входило обнаружить отверстие, сделать его снимок и взять соскоб герметика с поверхности. Они успешно со всем справились и теперь возвращаются обратно на борт Международной космической станции, передает тереканал "Россия 24".

Фотографии и образцы герметика с панелью микрометеоритной защиты для дальнейшего исследования отправят на Землю 20 декабря на этом же корабле.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».

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