2018-12-12T08:39:11+03:00
Политика

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию

По мнению Кирилла Куликова, в такой трудовой миграции виноваты сами киевские власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Многие украинцы уезжают в Россию, где выполняют низкоквалифицированную работуМногие украинцы уезжают в Россию, где выполняют низкоквалифицированную работуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-депутат Верховной Рады Кирилл Куликов заявил, что главной причиной трудовой миграции украинцев в Россию являются действия киевских властей. По его мнению, граждане вынуждены покидать родную страну, поскольку власти так и не создали для них комфортных условий.

В результате украинцы уезжают на заработки в соседнее государство, где выполняют низкоквалифицированную работу, которую не хотят делать жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

"У нас 3 миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и т.д. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде", - сказал депутат в эфире телеканала NEWSONE.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы оказывать поддержку своим гражданам, киевские власти лишь постоянно ставят перед ними новые препятствия.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно проведенному в начале 2018 года опросу, более 63% украинцев готовы уехать на заработки в Россию. Причем речь идет не только о жителях юго-восточных регионах, но и о тех, что проживают в западной и центральной части страны.

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