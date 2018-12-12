Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на выборы в Молдавии

12 Дек. 08:31 2018-12-12T08:31:04+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела республики, в частности, в парламентские выборы, которые назначены на 24 февраля 2019 года. Таким образом глава государства опроверг обвинения, озвученные ранее премьер-министром страны Павлом Филипом.

Напомним, глава правительства решил, что Москва собирается оказать влияние на избирательную кампанию в Молдавии после того, как российские власти согласились отпустить около 160 тысяч граждан республики, нарушивших миграционное законодательство.

Додон же указал на то, что данный шаг был простым жестом доброй воли и результатом договоренностей между сторонами.

"Это не вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны России. Хотя бы потому, что наше правительство не обеспечивает достаточное количество избирательных участков в РФ <...>. Правительство Молдовы не создает нормальных условий, чтобы граждане республики, работающие в России, могли участвовать в выборах", - цитирует газета "Известия" президента.

Политик напомнил, что на последних выборах Молдавия открыла в России всего восемь участков, хотя в этой стране работает около 600 тысяч граждан республики. В Европе же, где проживают вдвое меньше молдаван, функционировало более ста участков. При этом, по мнению Додона, если кто и пытается вмешаться в избирательный процесс, то это именно западные страны.

Стоит отметить, что правительство и парламент Молдавии довольно часто высказывают позицию, отличную от имеющейся у главы государства. Так, сайт kp.ru писал о том, что Додона неоднократно отстраняли от исполнения обязанностей, чтобы принять в обход него отдельные документы.