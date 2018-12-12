2018-12-12T08:31:04+03:00
Политика

Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на выборы в Молдавии

Ранее с такими обвинениями выступил премьер-министр республики Павел Филип
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Игорь Додон. ФОТО Анна Исакова фотослужба Госдумы РФ ТАССИгорь Додон. ФОТО Анна Исакова фотослужба Госдумы РФ ТАСС
Изменить размер текста:

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела республики, в частности, в парламентские выборы, которые назначены на 24 февраля 2019 года. Таким образом глава государства опроверг обвинения, озвученные ранее премьер-министром страны Павлом Филипом.

Напомним, глава правительства решил, что Москва собирается оказать влияние на избирательную кампанию в Молдавии после того, как российские власти согласились отпустить около 160 тысяч граждан республики, нарушивших миграционное законодательство.

Додон же указал на то, что данный шаг был простым жестом доброй воли и результатом договоренностей между сторонами.

"Это не вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны России. Хотя бы потому, что наше правительство не обеспечивает достаточное количество избирательных участков в РФ <...>. Правительство Молдовы не создает нормальных условий, чтобы граждане республики, работающие в России, могли участвовать в выборах", - цитирует газета "Известия" президента.

Политик напомнил, что на последних выборах Молдавия открыла в России всего восемь участков, хотя в этой стране работает около 600 тысяч граждан республики. В Европе же, где проживают вдвое меньше молдаван, функционировало более ста участков. При этом, по мнению Додона, если кто и пытается вмешаться в избирательный процесс, то это именно западные страны.

Стоит отметить, что правительство и парламент Молдавии довольно часто высказывают позицию, отличную от имеющейся у главы государства. Так, сайт kp.ru писал о том, что Додона неоднократно отстраняли от исполнения обязанностей, чтобы принять в обход него отдельные документы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
42 процента россиян никогда не читали Конституцию
Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию
В Страсбурге после стрельбы объявили траур
Военных научат грамотно обращаться с личными финансами
Суд обязал экс-порноактрису выплатить Трампу $293 тысячи
Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов
Ритейлеры отказались поднимать цены в январе 2019 года
Поставляемый Украине европейский газ подорожал до рекордных значений
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместную подготовку
Трамп заявил, что не боится возможности объявления ему импичмента
Погода в Москве на 12 декабря 2018 года: ожидается мокрый снег
Суд Канады отпустил под залог финансового директора Huawei
Захар Прилепин: Трагедия в Керчи произошла, потому что никто не занимался молодежью
Российские космонавты вернулись на МКС, завершив осмотр “Союза МС-09”
МВД Франции: Три человека погибли в результате стрельбы в Страбурге
Прилепин: “Империю зла” из России делают СМИ, афиллированные с США
Конгресс США поддержал ведение санкций против “Северного потока-2”
Стрельба в Страсбурге: подозреваемый скрылся на захваченном такси
“Жемчужная река” продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы
Российские космонавты добрались до обшивки “Союза МС-09"
Губернатор Дмитрий Азаров: Новый мост через Волгу в Самарской области соединит Европу и Западный Китай
СМИ сообщили о четырех погибших во время стрельбы в Срасбурге
В Китае задержали бывшего канадского дипломата
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области удалось повысить качество дорог
Стрельбу в Страсбурге власти Франции рассматривают как теракт
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Командир одного из задержанных кораблей ВМС Украины отказался давать показания