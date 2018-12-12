В Китае суд приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек

12 Дек. 08:52 2018-12-12T09:05:51+03:00

Пока неизвестно, будет ли осужденный обжаловать приговор суда Фото: Мила СТРИЖ

Виновник страшной аварии намеренно въехал в толпу, чтобы таким образом отомстить людям за свою тяжелую судьбу

Изменить размер текста: A A

Народный суд города Хэнъян китайской провинции Хунань приговорил к смертной казни мужчину по имени Ян Цзаньюнь, который в сентябре этого года намеренно въехал в толпу и сбил насмерть 15 человек. Его сочли виновным в создании угрозы общественной безопасности особо опасным способом. Такое решение было принято в среду, 12 декабря, в ходе открытого слушания.

"В зале суда был зачитан приговор, Ян Цзаньюнь за совершение опасного преступления приговорен к смертной казни", - передает РИА Новости со ссылкой на протокол.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину, однако будет он обжаловать приговор или нет, пока неизвестно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 сентября этого года Ян Цзаньюнь, будучи за рулем внедорожника Land Rover, въехал в толпу на площади города Хэнъян провинции Хунань. В результате аварии погибли 15 человек, еще 43 пострадали.

Виновник ДТП был немедленно задержан. Позже выяснилось, что он неоднократно имел проблемы с законом и решил пойти на новое преступление, чтобы таким образом отомстить людям за свою сложную судьбу.