2018-12-12T10:23:47+03:00
Происшествия

Образцы обшивки корабля "Союз МС-09" будут переданы следствию

Экипаж космического аппарата доставит пробы на Землю 20 декабря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Космонавты добрались до обшивки и вырезали несколько образцов специальными ножницамиКосмонавты добрались до обшивки и вырезали несколько образцов специальными ножницами
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Образцы обшивки корабля "Союз МС-09", на котором в августе этого года было обнаружено небольшое отверстие, будут переданы следственным органам. Такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, вскрыли ножом теплозащиту бытового отсека корабля и вырезали два образца микрометеоритной защиты, на которой должны были остаться следы от сверла. Стоит отметить, что такая операция проводилась впервые в истории.

"Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования", - сказал Рогозин.

При этом он отметил, что необходимое для изучения всех проб время установят сами следственные структуры. Миссия же "Роскосмоса" будет завершена после возвращения экипажа на Землю, передает "Интерфакс".

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