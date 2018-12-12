2018-12-12T11:16:04+03:00
В мире

США считают, что за кибератакой на Marriott стоит Китай

Американские следователи также обвиняют Пекин во взломе страховых компаний
Сакина НУРИЕВА
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США считают, что за кибератакой на Marriott стоит Китай.США считают, что за кибератакой на Marriott стоит Китай.Фото: REUTERS
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Власти США полагают, что за кибератакой, которая привела к утечке данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott, стоят хакеры, действовавшие по указанию руководства КНР. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Американские следователи считают, что хакеры, которые произвели взлом компьютерных сетей Marriott, сотрудничают с министерством государственной безопасности КНР. Они также предполагают, что эти кибератаки являются частью масштабных махинаций со стороны Пекина по сбору электронной информации, в результате которых подверглись взлому американские страховые компании и другие гостиничные сети.

Сообщается, что минюст США в скором времени обнародует очередные обвинения в отношении ряда лиц, которые подозреваются в хакерской деятельности по заказу разведывательных и военных ведомств Китая. Однако, в списке хакеров, которым в этот раз предъявят обвинения, не будет тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к взлому Marriott.

Тем не менее, американские власти намерены принять жесткие меры в отношении Пекина в данной сфере, особенно ввиду того, что сеть Marriott является одним из главных поставщиков гостиничных услуг для правительственных ведомств США, включая минобороны.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Крупнейшая сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 миллионов гостей.

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