Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-12T11:17:02+03:00

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о любительской рыбалке, который был инициирован правительством России. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания, состоявшегося в среду, 12 декабря.

Стоит отметить, что данный документ был направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента еще в предыдущем созыве Госдумы и находился в процессе обсуждения около шести лет.

Между тем, он предусматривает отмену платной рыбалки. Теперь ловить рыбу можно абсолютно свободно на всех водных объектах общего пользования, за исключением предусмотренных законом случаев. Здесь речь идет об особо охраняемых природных территориях. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова определенных видов биоресурсов.

В местах массового отдыха подводная охота также ограничивается, но уже из соображений безопасности. Кроме того, законом запрещается рыбалка с использованием взрывчатых, химических веществ и электрического тока.

Сайт kp.ru ранее писал о том, что правительство планировало также ввести именные разрешения на вылов рыб из определенного перечня. В документе должна была быть прописана индивидуальная норма добычи водных ресурсов с указанием веса и количества, орудий добычи, сроков и места вылова.

Однако, как сообщает ТАСС, от этой идеи решили отказаться, чтобы вовсе не брать с россиян денег за рыбалку.