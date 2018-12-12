Медведев заявил, что поправки к Конституции не должны затрагивать права человека

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-12T12:06:14+03:00

По мнению премьер-министра РФ, изменения в Основной закон могут быть лишь точечными, но никак не глобальными

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что изменения Конституции страны могут быть исключительно точечными и касаться лишь актуализации статуса органов власти. При этом, по мнению главы правительства, они не должны снижать уровень защиты личности, прав человека, а также подрывать основы демократического устройства государства.

"Это неизменные устои свободного сообщества свободных людей и поэтому Конституция в принципе должна быть вечной. Она призвана ввести в качестве незыблемых соответствующие нормы и принципы навсегда, на неограниченную каким-либо сроком или событиями перспективу", - написал политик в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", опубликованной в журнале "Закон".

При этом он подчеркнул, что в обществе периодически звучат призывы об изменении текста Конституции или даже принятии новой. По мнению премьера, такие поправки могут быть обусловлены вызовами времени, но стоит помнить о том, что каждое положение Основного закона не просто юридически выверенное, но зачастую "выстраданное и омытое кровью".

Сайт kp.ru писал о том, что 12 декабря 2018 года в России отмечается 25-летие Конституции РФ. Ранее свою речь по этому поводу представил президент страны Владимир Путин.