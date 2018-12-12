2018-12-12T11:40:20+03:00
Общество

Эксперты назвали регионы, где самые дорогие искусственные елки

Больше всего придется платить москвичам, краснодарцам и новосибирцам
Ася РОМАНЧУК
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Дороже всех стоят искусственные елки в МосквеДороже всех стоят искусственные елки в МосквеФото: Влад КОМЯКОВ
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Новый год все ближе, а это значит, что пора задуматься о главной красавице – елке. Пока елочные базары еще не развернуты, они начнут работать ближе к 20-м числам, а вот искусственную елочку купить можно хоть сейчас. Ценник на них колеблется, причем зашкаливает он в столице и еще ряде других регионов.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» составил рейтинг цен на новогодние деревья, получилось, что дороже всего за искусственную красавицу платят в Москве, Новосибирске, Омске и Краснодарском крае.

Деревья из полимерных материалов в среднем обходятся жителям в 3500 рублей. А вот жители других регионов могут порадоваться, для них цена деревца составит порядка двух тысяч рублей. В список счастливцев попали Волгоградская, Саратовская, Курганская области и республика Марий Эл.

В целом по стране стоимость искусственной сосны или ели может доходить до десяти тысяч рублей, на сайтах объявлений можно увидеть предложения на любой вкус и кошелек, сообщает Пятый канал.

Елка не единственная забота, сладкие подарки тоже сметают с прилавков. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать конфеты к празднику. Родителям посоветовали отказаться от леденцов и конфет с алкогольной начинкой, а вот шоколад, зефир и пастила очень даже подойдут.

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