2018-12-10T08:39:55+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкие подарки на Новый год

Специалисты призвали отказаться от леденцов и сделать выбор в пользу пастилы, зефира и шоколадных конфет
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков к новогоднему праздникуРоспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков к новогоднему праздникуФото: Максим ТРОИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Дело движется к новогодним праздникам, на улицах и в магазинах начинается суета, покупатели сметают с прилавков подарки. Пользуются популярностью не только сувениры, но и сладости. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать такой подарок для ребенка.

Подходить к вопросу нужно рационально и помнить о пользе для здоровья, говорится на сайте ведомства.

Стоит отказаться от изделий с пищевыми добавками, консервантами, гомогенизированными жирами и маслами. Особенно осторожно нужно быть родителям, чьи дети страдают аллергией. Например, сладости с содержанием абрикосовой косточки и арахиса могут спровоцировать приступ даже у тех малышей, кто раньше не сталкивался с данной проблемой.

Еще под запретом оказались леденцы и конфеты с алкогольным наполнением, от них стоит отказаться, уверены специалисты. А вот галетное печенье, пастилу, зефир и шоколадные конфеты стоит добавить в мешок Деда Мороза.

«Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память», — цитирует телеканал «360» выводу работников Роспотребнадзора.

Если же возникают претензии по качеству товаров, детской одежды и обуви, то родителям стоит передавать сигналы на Всероссийскую «горячую линию» Роспотребнадзора.

Сайт kp.ru в преддверии одного из самых любимых праздников россиян рассказал, как выбрать елку без вреда для здоровя. Несмотря на то, что экономика стретимся вверх и кризис позади, россияне стараются экономить на проводах уходящего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе Nissan Карлосу Гону
Мадуро вновь заявил, что США готовят госпереворот в Венесуэле
Начинающие заемщики чаще всего выбирают автокредит и ипотеку
Россияне смогут проследить за захоронениями опасных отходов на специальной карте
Такси столкнулось со скорой помощью на МКАД
В 2019 году цены на ОСАГО изменятся на 20 процентов
Макаревич рассказал, когда он соберется в Донбасс
Итоги парламентских выборов в Армении: блок Пашиняна получил 70,43% голосов
Названы регионы России с самыми высокими пенсиями
Погода в Москве на 10 декабря 2018 года: в столице потеплеет до нуля градусов
SIPRI: Россия занимает второе место по производству оружия в 2017 году
Пашинян: Граждане Армении «голосуют за революционное большинство»
Финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог
Андрей Макаревич: Да отстаньте вы от рэперов
Депутат ВР: Украина из-за военного положения потеряет «миллиарды долларов»
В дом задержанной в Канаде финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные
Молодой сотрудник Google умер на рабочем месте
Генконсульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с застрявшими в Китае туристами
Макаревич рассказал, почему решил возродить «Смак» на YouTube