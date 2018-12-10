Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкие подарки на Новый год

10 Дек. 08:39 2018-12-10T08:39:55+03:00

Специалисты призвали отказаться от леденцов и сделать выбор в пользу пастилы, зефира и шоколадных конфет

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Дело движется к новогодним праздникам, на улицах и в магазинах начинается суета, покупатели сметают с прилавков подарки. Пользуются популярностью не только сувениры, но и сладости. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать такой подарок для ребенка.

Подходить к вопросу нужно рационально и помнить о пользе для здоровья, говорится на сайте ведомства.

Стоит отказаться от изделий с пищевыми добавками, консервантами, гомогенизированными жирами и маслами. Особенно осторожно нужно быть родителям, чьи дети страдают аллергией. Например, сладости с содержанием абрикосовой косточки и арахиса могут спровоцировать приступ даже у тех малышей, кто раньше не сталкивался с данной проблемой.

Еще под запретом оказались леденцы и конфеты с алкогольным наполнением, от них стоит отказаться, уверены специалисты. А вот галетное печенье, пастилу, зефир и шоколадные конфеты стоит добавить в мешок Деда Мороза.

«Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память», — цитирует телеканал «360» выводу работников Роспотребнадзора.

Если же возникают претензии по качеству товаров, детской одежды и обуви, то родителям стоит передавать сигналы на Всероссийскую «горячую линию» Роспотребнадзора.

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