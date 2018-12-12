В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-12T12:00:56+03:00

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В британском парламенте вечером 12 декабря состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом сообщает местный телеканал Sky News.

Известно, что за запуск процедуры проголосовали 15% депутатов в Палате общин, тем самым был преодолен необходимый порог. Голосование пройдёт с 18:00 до 20:00 (21-23:оо по мск) в эту среду в комитете палаты общин.

При этом, сама премьер-министр страны поклялась бороться с вотумом недоверия со "всем, что у нее есть".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января. Об этом сообщил официальный представитель офиса премьера.

Голосование по документу должно было состоятся 11 декабря. Однако, после трехдневных дебатов премьер-министр Великобритании заявила, что за соглашение в текущем виде не проголосует подавляющее большинство депутатов. В связи с этим она перенесла голосование на более поздний срок.