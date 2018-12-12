Сирийские дети получили две тонны тульских пряников к Новому году

12 Дек. 12:29 2018-12-12T12:29:31+03:00

В ближайшее время сладкие подарки будут доставлены в школы-интернаты восьми провинций

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Сирийские дети-сироты получат в подарок на Новый год настоящие тульские пряники. Накануне на российскую авиабазу Хмеймим было доставлено почти две тонны этих сладостей.

Стоит отметить, что инициаторами отправки такого груза стали сами жители Тульской области, которые обратились за помощью к министерству обороны РФ. А уже ведомство с помощью сотрудников Центра по примирению враждующих сторон доставило пряники и другие сладости в Сирию.

"Собрали две тонны. Пусть это незначительная такая часть, но это от чистого сердца, это от души, это от жителей Тульской области", - цитирует сайт телеканала "Звезда" губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ближайшее время пряники вместе с другими лакомствами будут доставлены в школы-интернаты восьми сирийских провинций и переданы детям, оставшимся без родителей.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ноябре российские военные привезли в арабскую республику еще две тонны продовольствия. Наборы, в состав которых вошли рис, сахар, мука и чай, получили обитатели лагеря для беженцев "Адра-Дуэр".