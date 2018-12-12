Роскомнадзор может заблокировать Google

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-12T12:47:56+03:00

Ведомство готово представить необходимые поправки в Федеральный закон «Об информации», если поисковик не уберет из выдачи запрещенные в России материалы

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В случае, если компания Google не очистит свою поисковую систему от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Действующий закон предполагает лишь административный штраф.

«Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка», - сообщил Субботин «Интерфакс».

Поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства-неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).