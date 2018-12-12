2018-12-12T13:16:59+03:00
Экономика

Сбербанк прогнозирует ослабление курса рубля

В ближайшие два года российская валюта будет торговаться на уровне 65-70 единиц за доллар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сбербанк дал прогноз по курсу рубляСбербанк дал прогноз по курсу рубляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы. Об этом говорится в презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития финансового конгломерата Екатерины Латыповой.

Так, согласно отчету, в ближайшие два года доллар будет торговаться на уровне 65-70 рублей. При этом ранее Сбербанк прогнозировал стоимость американской валюты в районе 66,5 рубля в 2019 году и 67 рублей - в 2020-м.

Изменился и прогноз относительно инфляции. Если ранее ее ожидаемый уровень оценивался в 4,4% на конец 2019 года и 4% - на конец 2020-го, то теперь эксперты считают, что он будет находиться в пределах 4-5%.

Что касается, стоимости нефти марки Urals, то, по оценке Сбербанка, ближайшие несколько лет она будет держаться в районе 60-65 долларов за баррель. Это даже лучше предыдущих ожиданий. Между тем, рост ВВП полностью соответствуем прогнозам стратегии и оценивается в 1,4-2%, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре свои прогнозы представил также Центробанк. По его оценкам, уже в следующем году цены на товары в российских магазинах увеличатся в среднем на 1%.

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
В Кремле сожалеют о ситуации со сбором подписей против онкобольных детей
Госдума одобрила поправки об изолированном содержании террористов в тюрьмах
Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии
Песков не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали изменения Конституции
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей
Роскомнадзор может заблокировать Google
В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе
В Москве прохожие спасли пенсионерку из горящей квартиры
Сирийские дети получили две тонны тульских пряников к Новому году
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 декабря
Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй
Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции
Эксперты назвали регионы, где самые дорогие искусственные елки
Медведев заявил, что поправки к Конституции не должны затрагивать права человека
Американские СМИ опасаются создания "Восточной Антанты"
Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа
Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке