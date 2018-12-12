Сбербанк прогнозирует ослабление курса рубля

12 Дек. 12:52 2018-12-12T13:16:59+03:00

В ближайшие два года российская валюта будет торговаться на уровне 65-70 единиц за доллар

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Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы. Об этом говорится в презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития финансового конгломерата Екатерины Латыповой.

Так, согласно отчету, в ближайшие два года доллар будет торговаться на уровне 65-70 рублей. При этом ранее Сбербанк прогнозировал стоимость американской валюты в районе 66,5 рубля в 2019 году и 67 рублей - в 2020-м.

Изменился и прогноз относительно инфляции. Если ранее ее ожидаемый уровень оценивался в 4,4% на конец 2019 года и 4% - на конец 2020-го, то теперь эксперты считают, что он будет находиться в пределах 4-5%.

Что касается, стоимости нефти марки Urals, то, по оценке Сбербанка, ближайшие несколько лет она будет держаться в районе 60-65 долларов за баррель. Это даже лучше предыдущих ожиданий. Между тем, рост ВВП полностью соответствуем прогнозам стратегии и оценивается в 1,4-2%, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре свои прогнозы представил также Центробанк. По его оценкам, уже в следующем году цены на товары в российских магазинах увеличатся в среднем на 1%.