В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

12 Дек. 13:18 2018-12-12T13:18:15+03:00

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В Госдуме приняли закон о продлении 20-дневного срока, который предусмотрен для уплаты административного штрафа ГИБДД.в размере половины от указанной суммы.

Речь идет о тех случаях, когда копия документа о штрафе приходит заказным письмом правонарушителю заказным письмом по истечении 20 дней после его вынесения.

Прежде водитель лишался права на оплату 50 % от назначенного штрафа. Такое нововведение, как отметили в Госдуме, призвано устранить этот правовой пробел, сообщает "РИА-Новости".

Инициативу подготовили для реализации постановления Конституционного суда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России хотят ввести водительские права с чипом. К слову, новое удостоверение сможет заменить гражднский паспорт. На чип можно будет записать паспортные данные и другую личную информацию.