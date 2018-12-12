2018-12-12T13:18:15+03:00
Общество

В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

Прежде водитель лишался права оплачивать половину от назначенного штрафа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДДВ Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДДФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Госдуме приняли закон о продлении 20-дневного срока, который предусмотрен для уплаты административного штрафа ГИБДД.в размере половины от указанной суммы.

Речь идет о тех случаях, когда копия документа о штрафе приходит заказным письмом правонарушителю заказным письмом по истечении 20 дней после его вынесения.

Прежде водитель лишался права на оплату 50 % от назначенного штрафа. Такое нововведение, как отметили в Госдуме, призвано устранить этот правовой пробел, сообщает "РИА-Новости".

Инициативу подготовили для реализации постановления Конституционного суда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России хотят ввести водительские права с чипом. К слову, новое удостоверение сможет заменить гражднский паспорт. На чип можно будет записать паспортные данные и другую личную информацию.

Еще больше материалов по теме: «Штрафы, ПДД, нововведения»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24